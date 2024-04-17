Ситуація з угодою прокоментував генеральний директор "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

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Чи отримає кошти російський олігарх від продажу lifecell

За його словами, жодна підсанкційна особа не отримає жодного цента від продажу оператора мобільного зв'язку lifecell, як і будь-яка з підконтрольних їм компаній. Це стосується і російського олігарха Михайла Фрідмана.

Шелемба наголосив, що ця умова чітко прописана в транзакційних документах, які уклали Turkcell і французький інвестор. Він додав, що всі сторони угоди юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства. В тому числі йдеться про чинні санкційні обмеження Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

До теми! Французький мільярдер Ксав’є Ньєль готовий придбати українського мобільного оператора lifecell та ще два українських активи турецької Turkcell та заплатити 525 мільйонів доларів.

Генеральний директор "Датагруп-Воля" додав що, найімовірніше, кошти від продажу активів в Україні спрямують на фінансування капітальних витрат на основному ринку Turkcell у Туреччині. Для прикладу, йдеться про погашення боргових зобов'язань.

Згідно з наявною інформацією, компанія Turkcell має на меті інвестувати майже 800 мільйонів доларів у 2024 році в розширення мережі та інфраструктури в Туреччині. Йдеться про такі плани:

Підготовка до 5G;

Розширення оптоволоконних мереж;

Збільшення інвестицій у поновлювану сонячну енергію до 54 МВт встановленої потужності;

Збільшенням потужності нових центрів оброблення даних на 9,1 МВт.

Додають, що вклад інвестиційної компанії NJJ вкладе у "Датагруп-Воля-lifecell" буде становити 1,5 мільярда доларів. Тоді як 525 мільйонів із цієї суми сплатять Turkcell за активи lifecell в Україні.