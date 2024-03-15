Про намір придбати українського мобільного оператора lifecell та ще два українських активи турецької Turkcell ще 3 місяці тому заявив французький мільярдер Ксав’є Ньєль. Він готовий заплатити 525 мільйонів доларів. Проте Антимонопольний комітет (АМКУ) поки не погодив відповідний дозвіл.

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Чому угода про продаж lifecell "на паузі"

Рішення Антимонопольного комітету було продиктоване наявністю підсанкційних осіб у структурі власності української компанії. Йдеться про російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Андрія Косогова.

Наголошують, що угоду з французьким мільярдером вдасться закрити лише після того, як Україна проведе націоналізації пакета акцій компанії, яким опосередковано володіють вище згадані особи.

Нагадаємо, що влітку 2023 року держава націоналізувала "Сенс Банк". Головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акцій банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%).

До теми! Ксав’є Ньєль є власником найбільшого у Франції інтернет-провайдера та мобільного оператора Iliad. Інвестор та бізнесмен також володіє бізнесом, який пов'язаний із телекомунікаціями, у Монако, Ірландії, Швейцарії та Польщі. На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює його капітал майже у 10 мільярдів доларів.

Який план має українська влада

Анонімний представник Офісу президента заявив, що угода з продажу компанії lifecell "буде на 100%". Зокрема, він наголосив, що йдеться про пів мільярда доларів під час повномасштабної війни та французького інвестора.

Згідно з інформацією від джерел Forbes, в Офісі президента, партії "Слуга народу" та Кабміні впевнені, що процес на проведення угоди "отримає" зелене світло після стягнення частки росіян у державну власність. Ймовірно, цю операцію можуть провести у квітні – травні.

Водночас генеральний директор lifecell Ісмет Язиджи заявив, що угоду про продаж мобільного оператора реально завершити до кінця 2024 року. За його словами, є сподівання, що усі питання вдасться вирішити протягом квітня – вересня.