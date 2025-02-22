Де у світі найбільше видобувають нафту

Лідером на ринку нафти в останні роки залишають США. Американці з 2018 року видобувають найбільші обсяги нафти у світі. Про це пише 24 Канал з посиланням на останні дані від Управління енергетичної інформації.

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Загалом за 2023 рік США видобували 21,91 мільйона барелів на день. На американську нафту припадало 22% світового ринку нафти. Роком раніше американці видобували 20,01 мільйона барелів на день. Нагадаємо, що політика чинного президента США Дональда Трампа підтримує збільшення буріння нафти.

До трійки лідерів за обсягами видобування нафти також входять Саудівська Аравія та Росія.

Частка кожної з країн на ринку нафти за підсумками 2023 року становила 11%.

Саудити за рік видобували 11,13 мільйона барелів нафти на день, а росіяни – 10,75 мільйона барелів на добу.

До теми! США, Саудівська Аравія та Росія – це країни, які з 2013 по 2023 рік незмінно залишалися у трійці країн за обсягами видобування нафти. При цьому Саудівська Аравія та Росія є членами ОПЕК+.

До першої десятки за обсягами видобування нафти також входять Канада, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія, Іран, Кувейт та Китай. Усі вище згадані країни за рік видобули 74,59 мільйона барелів на день. Для розуміння, це 73% нафти на ринку

Нагадаємо, що Бразилія, яка є найбільшою країною Латинської Америки, вирішила приєднатися до Хартії співробітництва між країнами-виробниками нафти. Це рішення свідчить про посилення позицій країни на ринку нафти.