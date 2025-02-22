Где в мире больше всего добывают нефть

Лидером на рынке нефти в последние годы остаются США. Американцы с 2018 года добывают наибольшие объемы нефти в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации.

Обратите внимание Может быть богаче Трампа: сколько денег у Путина, который во главе России уже четверть века

Всего за 2023 год США добывали 21,91 миллиона баррелей в день. На американскую нефть приходилось 22% мирового рынка нефти. Годом ранее американцы добывали 20,01 миллиона баррелей в день. Напомним, что политика действующего президента США Дональда Трампа поддерживает увеличение бурения нефти.

В тройку лидеров по объемам добычи нефти также входят Саудовская Аравия и Россия.

Доля каждой из стран на рынке нефти по итогам 2023 года составила 11%.

Саудиты за год добывали 11,13 миллиона баррелей нефти в день, а россияне – 10,75 миллиона баррелей в сутки.

К теме! США, Саудовская Аравия и Россия – это страны, которые с 2013 по 2023 год неизменно оставались в тройке стран по объемам добычи нефти. При этом Саудовская Аравия и Россия являются членами ОПЕК+.

В первую десятку по объемам добычи нефти также входят Канада, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Иран, Кувейт и Китай. Все выше упомянутые страны за год добыли 74,59 миллиона баррелей в день. Для понимания, это 73% нефти на рынке

Напомним, что, что Бразилия, которая является крупнейшей страной Латинской Америки, решила присоединиться к Хартии сотрудничества между странами-производителями нефти. Это решение свидетельствует об усилении позиций страны на рынке нефти.