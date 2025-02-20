Бразилія приєднається до ОПЕК+

Бразилія схвалила приєднання до Хартії співробітництва між країнами-виробниками нафти. Ця хартія надає платформу для розвитку діалогу та обміну думками щодо умов та подій на світових ринках нафти та енергоносіїв. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ОПЕК, яка вітає таке рішення Бразилії.

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Це свідчить, що Бразилія трансформується в велику нафтову країну. При чому ця зміна сталася всього за 9 місяців до проведення щорічного кліматичного саміту ООН. Країна буде співпрацювати з членами організації, але поки не матиме жодних зобов’язань, як-от скорочення обсягів видобування нафти.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

На сьогодні Бразилія є сьомим найбільшим виробником нафти у світі. Країна Латинської Америки видобуває приблизно 4,3 мільйона барелів на день або 4% світового видобутку нафти, згідно з даними Управління енергетичної інформації. За підсумками 2024 року, головним продуктом, який експортувала Бразилія, була сира нафта. На сировину припадало 13,3% експорту Бразилії.