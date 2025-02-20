Скільки грошей в Путіна

На сьогодні немає офіційної інформації про справжні статки Володимира Путіна, який вперше став президентом Росії в 2000 році. Проте існує кілька версій щодо того, яким капіталом володіє очільник Кремля. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Перше версія походження капіталу Путіна

Американський фінансист та економіст Вільям Браудер у 2017 році заявив, що статки Володимира Путіна становлять приблизно 200 мільярдів доларів. Відповідну заяву він зробив в Сенаті США. Це означає, що Путін може входити до десятки найбагатших людей у світі.

Для порівняння, капітал найбагатшої людини у світі видання Bloomberg оцінили в 402 мільярди доларів. До трійки лідерів також входять Марк Цукерберг та Джефф Безос, статки яких становлять 248 мільярдів доларів та 247 мільярдів доларів.

До теми! На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал чинного президента США Дональда Трампа в 5,6 мільярда доларів.

Друга теорія капіталу Путіна

Згідно з іншою версією, Путін "заробляє" завдяки тому, що створив вигідні умови для збільшення багатства його близького оточення (друзі та члени сімʼї). Мовляв, вони отримують контракти та бізнеси, висловлюючи специфічну подяку Путіну "відкатами" в готівці або частками в своїх компаніях.

Третя версія особистого капіталу очільника Кремля

Також існує теорія, що багатство Путіна – це не більше, ніж вигадка. Нібито він не володіє майже ніякими активами, проте намагається переконати росіян та увесь світ, що неймовірно багатий.