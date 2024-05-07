Воррен Баффет обирав між заступником голови ради директорів з нестрахових операцій (Грег Абель) та керівником страхового бізнесу Berkshire Hathaway (Аджіт Джейн).

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Баффет розповів про свого наступника

Воррен Баффет, якому у серпні виповниться 94 роки, планує передати управління інвестиційною компанією Berkshire Hathaway 61-річному Грегу Абелю. Раніше легендарний інвестор повідомляв, що один із важливих критеріїв вибору – вік. Абель на 10 років молодший за Джейна.

За словами Баффета, Грег Абель буде мати вирішальне слово щодо інвестиційних рішень Berkshire Hathaway після того, як він відійде від управління компанією.

Цікаво! Інформацію про можливих наступників Воррена Баффета на посаді генерального директора у Berkshire Hathaway довго приховували. Однак інвестиційна компанія наголошувала, що у неї є детальний план дій на випадок, якщо із її засновником щось станеться.

Шлях Грега Абеля у Berkshire Hathaway:

Він почав працювати в інвестиційній компанії у 1999 році;

У 2008 році Абель став генеральним директором однієї з найбільших її портфельних компаній MidAmerican Energy, назву яку через шість років змінили на Berkshire Hathaway Energy;

Абель відповідав за найбільші угоди з придбання енергетичних компаній, завдяки яким компанія Berkshire Hathaway Energy стала один з найбільш швидко зростаючих та прибуткових підрозділів конгломерату Воррена Баффета.

Варто додати, що Грег Абель став відомим саме як спадкоємець Баффета ще у 2021 році. Відповідну заяву ненавмисно зробив на зборах акціонерів партнер Баффета Чарлі Мангер, який помер у 2023 році.

Що відомо про поточний стан справ у Berkshire Hathaway

За перший квартал 2024 року операційний прибуток на 39%, за даними CNBC. Тоді як чистий прибуток компанії за січень – березень склав 12,7 мільярда доларів, або 8,825 тисячі доларів у розрахунку на акцію класу "А".

На сьогодні обсяг вільних коштів у розпорядженні компанії становить 189 мільярдів доларів, тоді як активи в її управлінні оцінюють у 362 мільярди доларів з врахуванням поточних цін на біржі.

На момент створення цього матеріалу, особистий капітал Воррена Баффета Forbes оцінює у 133 мільярди доларів. Акції Berkshire Hathaway класу "А", за даними Yahoo!Finance, зараз коштують 608 794 доларів. Цінні папери компанії класу "B" торгуються на рівні 404,92 долара.