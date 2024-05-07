Як змінилися ціни на нафту
У вівторок, 7 травня, нафта Brent подорожчала на 21 цент або 0,3%. Вартість еталонного бренду коливається на рівні 83,54 долара за барель.
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Водночас нафта WTI торгується на рівні 78,49 долара за барель. Ф'ючерси на американську сировину подорожчали всього на 1 цент, згідно з даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,25 долара за барель (- 0,10%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 78,43 долара за барель (- 0,06%).
Які фактори впливають на ринок нафти
У вівторок нафта зростає в ціні після того, як Ізраїль атакував місто Рафах у Секторі Гази, що на кордоні з Єгиптом. На цьому фоні переговори щодо припинення вогню наразі зависли.
У понеділок представники терористичної групи ХАМАС погодилися на пропозицію про тимчасове припинення вогню від посередників, проте Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і завдав атакував Рафах, плануючи продовжити переговори про угоду.
Ринковий стратег з IG додав, що зростання цін на нафту на відкритті торгів у вівторок свідчить про деякі перешкоди в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За словами експерта, це змушує учасників ринку оцінювати геополітичну напруженість як таку, що потенційно може тривати довше.