Уоррен Баффет выбирал между заместителем председателя совета директоров по нестраховым операциям (Грег Абель) и руководителем страхового бизнеса Berkshire Hathaway (Аджит Джейн).
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Баффет рассказал о своем преемнике
Уоррен Баффет, которому в августе исполнится 94 года, планирует передать управление инвестиционной компанией Berkshire Hathaway 61-летнему Грегу Абелю. Ранее легендарный инвестор сообщал, что один из важных критериев выбора – возраст. Абель на 10 лет моложе Джейна.
По словам Баффета, Грег Абель будет иметь решающее слово относительно инвестиционных решений Berkshire Hathaway после того, как он отойдет от управления компанией.
Путь Грега Абеля в Berkshire Hathaway:
- Он начал работать в инвестиционной компании в 1999 году;
- В 2008 году Абель стал генеральным директором одной из крупнейших ее портфельных компаний MidAmerican Energy, название которой через шесть лет изменили на Berkshire Hathaway Energy;
- Абель отвечал за крупнейшие сделки по приобретению энергетических компаний, благодаря которым компания Berkshire Hathaway Energy стала одним из самых быстрорастущих и прибыльных подразделений конгломерата Уоррена Баффета.
Стоит добавить, что Грег Абель стал известным именно как наследник Баффета еще в 2021 году. Соответствующее заявление нечаянно сделал на собрании акционеров партнер Баффета Чарли Мангер, который умер в 2023 году.
Что известно о текущем состоянии дел в Berkshire Hathaway
За первый квартал 2024 года операционная прибыль на 39%, по данным CNBC. Тогда как чистая прибыль компании за январь – март составила 12,7 миллиарда долларов, или 8,825 тысячи долларов в расчете на акцию класса "А".
На сегодня объем свободных средств в распоряжении компании составляет 189 миллиардов долларов, тогда как активы в ее управлении оценивают в 362 миллиарда долларов с учетом текущих цен на бирже.
На момент создания этого материала, личный капитал Уоррена Баффета Forbes оценивает в 133 миллиарда долларов. Акции Berkshire Hathaway класса "А", по данным Yahoo!Finance, сейчас стоят 608 794 долларов. Ценные бумаги компании класса "B" торгуются на уровне 404,92 доллара.