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2 серпня, 13:33
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Український кварц: де найбільші поклади мінералу та як його використовують

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Україна має значні поклади кварцу, зокрема у Кіровоградській, Львівській, Закарпатській та інших областях, найбільші запаси мінералу – у Житомирській області. 

  • Кварц використовується в різних сферах: феросплавна промисловість, електроніка, будівництво, виробництво скла та кераміки, а також у сонячній енергетиці, де зростає попит на цей мінерал.

     

Україна має значні запаси природних ресурсів, зокрема й кварцу. Цей мінерал широко використовується в будівництві, електронці, сонячній енергетиці та ювелірній справі.

Де знаходяться родовища кварцу в Україні? 

В Україні є декілька родовищ кварцу, які знаходяться в різних регіонах країни, розповідає 24 Канал з посиланням на Інститут геології України.

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За даними Інституту, головні родовища кварцу розташовані в таких областях:

  • Житомирська;
  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Волинська;
  • Івано-Франківська;
  • Кіровоградська;
  • Донецька. 

У кожній з цих областей виявили кварц високої якості. Втім нині в Україні розробляють 3 основних родовища кварцитів – Овруцьке, Товкачівське та Малоскелюватське.

  • Житомирська область 

Тут розташоване Овруцьке родовище – найстаріше в Україні, яке має найбільше запасів мінералу. Воно працює ще з 1936 року. На ньому видобувають щороку 2,3-2,5 мільйона тонн кварцитів.

Неподалік знаходиться Товкачівське родовище, яке забезпечує кварцом великі підприємства, зокрема, Запорізький феросплавний завод.

  • Кіровоградська область 

У центрі України працюють  Малоскелюватське та Іванівське родовища кварцу, які постачають сировину підприємствам скляної промисловості та будівництву. 

Важливо! В Україні кварц має різні форми – гірського кришталю, аметисту, цитрину. Вони використовуються як у промисловості, так і в ювелірних виробах. 

Як використовують український кварц?

Унікальні хімічні та фізичні властивості кварцу дозволяють широко застосовувати цей мінерал у різних сферах. 

  • Феросплавна промисловість 

Кварцити, видобуті в Овруцькому родовищі, застосовують у виробництві сплавів. 

  • Електроніка 

П’єзоелектричним властивостям кварцу знаходять застосування при виготовленні годинників та мікросхем 

  • Будівництво 

Основу для виробництва асфальту, бетону, штучного каменю складає кварцовий пісок. 

  • Виробництво скла та кераміки 

З кварцового піску Дружбівського кар'єру у Житомирській області виробляють скло та кераміку. 

Важливо! Сьогодні зростає попит на український кварц у сонячній енергетиці, оскільки кремнезем необхідний для виготовлення сонячних панелей. Тому у 2025 році Україна продовжує видобуток та експорт кварцу, який приносить дохід у бюджеті країни. 