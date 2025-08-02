Где находятся месторождения кварца в Украине?
В Украине есть несколько месторождений кварца, которые находятся в разных регионах страны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Институт геологии Украины.
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По данным Института, главные месторождения кварца расположены в таких областях:
- Житомирская;
- Львовская;
- Закарпатская;
- Волынская;
- Ивано-Франковская;
- Кировоградская;
- Донецкая.
В каждой из этих областей обнаружили кварц высокого качества. Впрочем сейчас в Украине разрабатывают 3 основных месторождения кварцитов – Овручское, Товкачевское и Малоскелюватское.
- Житомирская область
Здесь расположено Овручское месторождение – старейшее в Украине, которое имеет больше всего запасов минерала. Оно работает еще с 1936 года. На нем добывают ежегодно 2,3-2,5 миллиона тонн кварцитов.
Неподалеку находится Толкачевское месторождение, которое обеспечивает кварцем крупные предприятия, в частности, Запорожский ферросплавный завод.
- Кировоградская область
В центре Украины работают Малоскелеватское и Ивановское месторождения кварца, которые поставляют сырье предприятиям стекольной промышленности и строительству.
Важно! В Украине кварц имеет различные формы – горного хрусталя, аметиста, цитрина. Они используются как в промышленности, так и в ювелирных изделиях.
Как используют украинский кварц?
Уникальные химические и физические свойства кварца позволяют широко применять этот минерал в различных сферах.
- Ферросплавная промышленность
Кварциты, добытые в Овручском месторождении, применяют в производстве сплавов.
- Электроника
Пьезоэлектрическим свойствам кварца находят применение при изготовлении часов и микросхем
- Строительство
Основу для производства асфальта, бетона, искусственного камня составляет кварцевый песок.
- Производство стекла и керамики
Из кварцевого песка Дружбовского карьера в Житомирской области производят стекло и керамику.
Важно! Сегодня растет спрос на украинский кварц в солнечной энергетике, поскольку кремнезем необходим для изготовления солнечных панелей. Поэтому в 2025 году Украина продолжает добычу и экспорт кварца, который приносит доход в бюджете страны.