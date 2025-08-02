Где находятся месторождения кварца в Украине?

В Украине есть несколько месторождений кварца, которые находятся в разных регионах страны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Институт геологии Украины.

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По данным Института, главные месторождения кварца расположены в таких областях:

Житомирская;

Львовская;

Закарпатская;

Волынская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Донецкая.

В каждой из этих областей обнаружили кварц высокого качества. Впрочем сейчас в Украине разрабатывают 3 основных месторождения кварцитов – Овручское, Товкачевское и Малоскелюватское.

Житомирская область

Здесь расположено Овручское месторождение – старейшее в Украине, которое имеет больше всего запасов минерала. Оно работает еще с 1936 года. На нем добывают ежегодно 2,3-2,5 миллиона тонн кварцитов.

Неподалеку находится Толкачевское месторождение, которое обеспечивает кварцем крупные предприятия, в частности, Запорожский ферросплавный завод.

Кировоградская область

В центре Украины работают Малоскелеватское и Ивановское месторождения кварца, которые поставляют сырье предприятиям стекольной промышленности и строительству.

Важно! В Украине кварц имеет различные формы – горного хрусталя, аметиста, цитрина. Они используются как в промышленности, так и в ювелирных изделиях.

Как используют украинский кварц?

Уникальные химические и физические свойства кварца позволяют широко применять этот минерал в различных сферах.

Ферросплавная промышленность

Кварциты, добытые в Овручском месторождении, применяют в производстве сплавов.

Электроника

Пьезоэлектрическим свойствам кварца находят применение при изготовлении часов и микросхем

Строительство

Основу для производства асфальта, бетона, искусственного камня составляет кварцевый песок.

Производство стекла и керамики

Из кварцевого песка Дружбовского карьера в Житомирской области производят стекло и керамику.

Важно! Сегодня растет спрос на украинский кварц в солнечной энергетике, поскольку кремнезем необходим для изготовления солнечных панелей. Поэтому в 2025 году Украина продолжает добычу и экспорт кварца, который приносит доход в бюджете страны.