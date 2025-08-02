Де знаходяться родовища кварцу в Україні?

В Україні є декілька родовищ кварцу, які знаходяться в різних регіонах країни, розповідає 24 Канал з посиланням на Інститут геології України.

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За даними Інституту, головні родовища кварцу розташовані в таких областях:

Житомирська;

Львівська;

Закарпатська;

Волинська;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Донецька.

У кожній з цих областей виявили кварц високої якості. Втім нині в Україні розробляють 3 основних родовища кварцитів – Овруцьке, Товкачівське та Малоскелюватське.

Житомирська область

Тут розташоване Овруцьке родовище – найстаріше в Україні, яке має найбільше запасів мінералу. Воно працює ще з 1936 року. На ньому видобувають щороку 2,3-2,5 мільйона тонн кварцитів.

Неподалік знаходиться Товкачівське родовище, яке забезпечує кварцом великі підприємства, зокрема, Запорізький феросплавний завод.

Кіровоградська область

У центрі України працюють Малоскелюватське та Іванівське родовища кварцу, які постачають сировину підприємствам скляної промисловості та будівництву.

Важливо! В Україні кварц має різні форми – гірського кришталю, аметисту, цитрину. Вони використовуються як у промисловості, так і в ювелірних виробах.

Як використовують український кварц?

Унікальні хімічні та фізичні властивості кварцу дозволяють широко застосовувати цей мінерал у різних сферах.

Феросплавна промисловість

Кварцити, видобуті в Овруцькому родовищі, застосовують у виробництві сплавів.

Електроніка

П’єзоелектричним властивостям кварцу знаходять застосування при виготовленні годинників та мікросхем

Будівництво

Основу для виробництва асфальту, бетону, штучного каменю складає кварцовий пісок.

Виробництво скла та кераміки

З кварцового піску Дружбівського кар'єру у Житомирській області виробляють скло та кераміку.

Важливо! Сьогодні зростає попит на український кварц у сонячній енергетиці, оскільки кремнезем необхідний для виготовлення сонячних панелей. Тому у 2025 році Україна продовжує видобуток та експорт кварцу, який приносить дохід у бюджеті країни.