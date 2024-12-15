Шалений успіх долара та найгірший сценарій для євро: як дві топові валюти світу завершують рік

Долар та євро завершують цей рік з прямо протилежною динамікою на ринку. Курси валют залежали від політичних змін на багатьох рівнях та рішень регуляторів.

Як змінилися позиції долара США за рік

Долар США завершує 2024 рік із суттєвим зростанням. Це стосується як позицій долара щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США, так і стосовно євро, пише 24 Канал.

Варте уваги Коли банки та обмінник не приймають долари 2003 року

Загалом можна виділити два ключових фактори, які впливали на динаміку долара США. Йдеться про монетарну політику Федеральної резервної системи США (ФРС) та президентські вибори у США, які відбулися 5 листопада 2024 року.

Більшість року пройшла для долара під знаком однієї теми – монетарна політика Федеральної центральної системи США. Фінансові ринки були зосереджені на тому, чи почне американський центральний банк знижувати процентні ставки.

До теми! Кореляція досить проста: високі ставки сприяють зростанню долара США в ціні, тоді як зі зниженням цього показника починає падати й валюта. Вищі відсоткові ставки, як правило, приваблюють іноземні інвестиції, збільшуючи попит на валюту країни та її вартість.

Настрої щодо цього питання досить часто змінювалися. Загалом можна виділити такі тренди:

Центробанк США різко почне цикл зниження ключової ставки;

Зниження ставки буде дуже поступовим;

Регулятор відкладе зниження ставки.

Загалом ФРС 18 вересня вперше за 4 роки все-таки почала знижувати ставки у США. Центробанк відразу зменшив цей показник на 50 пунктів. Головна умова для пом’якшення монетарної політики – сповільнення темпів зростання цін або іншими словами інфляції.

Також на рішення Федерального резерву впливає загальний стан економіки США та ситуація на ринку праці. З вересня ФРС ще знизила ставку, а наступна зустріч банкірів запланована на 17 – 18 грудня, де вирішать, чи піде центробанк на цей крок втретє за рік.

Важливо! Долар США також виграв від геополітичної напруженості у світі. Нагадаємо, що валюту відносять до активів-гаваней, які зростають у нестабільні періоди. Зокрема, йдеться про протистояння між Ізраїлем, ХАМАС та "Хезболлою" на Близькому Сході, який відіграє критично важливу роль для ринку нафти. Повномасштабна війна Росії проти України також залишається фактором впливу для фінансових ринків.

Як на долар вплинули вибори у США

Щодо виборів у США, то також цілком зрозуміло, що від вибору американців залежало, як надалі буде розвиватися країна, оскільки головні кандидати на посаду – Дональд Трамп і Камала Гарріс – пропонували досить різні економічні плани.

Нагадаємо, що перемога Гарріс, як очікували, не створила б викликів для подальшої боротьби з інфляцією. Це означало б, що центробанк США міг би без тиску продовжувати свою роботу. Якщо йшлося про зниження процентних ставок, то це означає певне ослаблення долара.

Натомість плани Трампа, які включають мита на імпорт з багатьох країн, податки та міграційну політику, можуть спровокувати новий сплеск інфляції у США. Крім того, Трамп неодноразово публічно критикував роботу ФРС та її очільника Джерома Павелла. Ба більше, експерти навіть неодноразово остерігалися, що представник Республіканської партії може почати чинити тиск на головного банкіра США, пише Time.

Нагадаємо, що після перемоги Трампа на виборах, долар США стрімко зріс в ціні, оновивши максимальний показник за рік – 108,07. Цього результату валюта сягнула саме під час ралі після виборів. Тоді як мінімальна позначка за рік – 101,34, за даними Yahoo!Finance.

Важливо! З початку року Індекс долар США, що показує співвідношення долара до валют 6 основних торгових партнерів США, подорожчав на 5,54%, інформує MarketWatch.

Що відбувалося з євро у 2024 році

Єдина валюта країн Єврозони у 2024 році опинилася під досить серйозним тиском. На динаміку валюти впливали такі фактори:

Монетарна політика Центрального європейського банку;

Політичні зміни в Європі;

Вибори у США та наслідки політики Трампа для Європи.

Перш за все варто розуміти, що у 2024 році Європейський центральний банк почав знижувати процентні ставки. Європейський регулятор почав пом'якшувати монетарну політику у червні поточного року. ЄЦБ змінив свою політику вперше з 2019 року, оскільки інфляція в Єврозоні суттєво ослабла.

Як курс євро реагував на вибори в Європі

Також нагадаємо, що у 2024 році у багатьох країнах світу пройшли вибори на різних рівнях. Цей тренд не оминув і Європу. Результати виборів спровокували серйозні зміни в регіоні:

Перш за все йдеться про червневі вибори до Європарламенту, які також спровокували позапланові парламентські вибори у Франції, які пройшли 7 липня.

До того ж у першій половині грудня у ті й же Франції уряд зазнав краху. Також пройшли вибори у трьох східнонімецьких землях Німеччини – Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії, які мають вплив на політичні реалії всієї країни, а також в Австрії.

В усіх трьох країнах значно зросла підтримка ультраправих політичних сил. На цьому тлі зростає політична невизначеність в регіоні, яка може мати економічні наслідки.





Політичні зміни в Європі чинили тиск на позиції євро на ринку. Курс євро падав і після виборів в Європарламент, і на тлі позапланових виборів у Франції. Тоді євро впало проти більшості валют країн G-10. Ба більше, восени єдина валюта Єврозони була однієї із найслабших в цьому рейтингу, пише EuroNews.

До того ж стратег з досліджень Pepperstone повідомив, що економіка Європи стикається з підвищеними ризиками рецесії. Водночас значно гірші перспективи економічного зростання в низці великих європейських країн також чинять тиск на єдину валюту.

Цікаво! І долар США, і євро увійшли до рейтингу найбільш популярних резервних валют у світі. Беззаперечним лідером залишається американська валюта, частка якої становить майже 60%. Далі йде єдина валюта Єврозони, на яку припадає 20% світових резервів.

Що означає перемога Дональда Трампа на виборах США для євро

Ще одним фактором тиску для євро стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Дональд Трамп має досить багато претензій до Європи. Зокрема, американський політик говорив про можливість запровадження нових митних стягнень проти Європи та інших країн.

На цьому тлі викликає занепокоєння щодо ймовірної торгової війни. Також не варто забувати, що від позиції Трампа, щодо НАТО, яке є основною безпеки в Європі, може багато, що залежати. Нагадаємо, що під час свого попереднього президентського терміну Трамп заявляв, що країни Європи мають збільшити свої видатки на оборону.

Крім того, експерти з провідних світових банків після виборів у США оновили прогноз для євро. Вони роблять ставку на зниження курсу євро до паритету з доларом. Головний фактор впливу – це потенційне запровадження тарифів від США, які можуть стати основою нової політики адміністрації Дональда Трампа.

Марк Маккормік, який обіймає посаду керівника відділу валютної стратегії в TD Securities, заявив, що це найгірший сценарій для євро. Він прогнозує, що курс євро впаде до 1,03 долара ще до інавгурації Трампа (20 січня). За його словами, після цього "паритет абсолютно в грі", інформує Bloomberg.





Загалом у 2024 році долар зріс щодо євро на 5,11%. Водночас за останні 6 місяців американська валюта подорожчала на 2,09% щодо євро, згідно з даними GoogleФінанси.