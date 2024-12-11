Чому не приймають долари 2003 року

Національний банк України неодноразово заявляв, що рік випуску доларів не впливає на можливість їхнього обміну. Адже дійсними є всі долари, які були випущені з 1914 року. Про це пише 24 Канал.

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Головне, щоб банкноти пройшли перевірку на справжність, а також були у належному стані для обміну. Ці правила діють й для доларів 2003 року.

Проте банки та обмінники мають право не приймати такі банкноти доларів США для обміну:

Фальшиві купюри;

Банкноти, які мають ознаки значного зношення та/або пошкодження. Такі купюри, як правило, повертають іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну у рамках процедури інкасо.

Нагадаємо, що в Україні більше не є актуальним визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Його скасував НБУ, аби мінімізувати випадки маніпуляцій під час обміну валют.