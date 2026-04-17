Злотий подорожчав: який зараз його курс до гривні
17 квітня, 11:40
Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого на 17 квітня 2026 року складає 12,12 гривні за злотий.
  • У банках курс покупки злотого становить 11,80 гривні, продажу – 12,40 гривні, а в обмінниках – 12 гривень та 12,15 гривні відповідно.

Курс злотого до гривні стабільний. Відбуваються лише незначні коливання, які наразі майже невідчутні. Скільки зараз гривень в 1 злотому, читайте далі.

Який курс злотого до гривні 17 квітня 2026 року?

Станом на 17 квітня, офіційний курс злотого складає – 12,12 гривні, повідомляє НБУ.

Водночас у банках середній курс, як повідомляє "Мінфін", сьогодні такий:

  • купівля – 11,80 гривні за злотий;
  • продаж – 12,40 гривні за злотий.

А в обмінниках середній курс злотого наразі такий:

  • купівля – 12 гривні за злотий;
  • продаж – 12,15 гривні за злотий.

За скільки зараз можна купити 100 злотих?

  • покупка 100 злотих у банку зараз обійдеться в приблизно – 1 240 гривень;
  • придбання 100 злотих в обміннику буде обходитись в орієнтовно – 1 215 гривень.

Яку суму можна виручити, якщо здати 100 злотих сьогодні?

  • якщо здати 100 злотих у банк, сьогодні можна отримати орієнтовно – 1 180 гривень;
  • при здачі 100 злотих в обмінник, можна виручити приблизно – 1 200 гривень.

Яке співвідношення злотого до валюти зараз?

  • Якщо спиратися на офіційний курс НБУ, сьогодні 1 долар це орієнтовно – 3,60 злотих. Згідно з банківським – 3,51 злотих.  А от за курсом в обмінниках вийде, що 1 долар це – 3,60 злотих.

  • Згідно з офіційним курсом НБУ, 1 євро – 4,24 це злотих. Якщо орієнтуватися на банківський, вийде – 4,13 злотих. За курсом в обмінниках можна отримати уже приблизно – 4,23 злотих.