Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 15 квітня торгується по 43,50 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 6 копійки проти 14 квітня. Офіційний курс євро становить 51,33 гривні, отже його ціна зросла аж на 58 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 15 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,52 гривні (+2 копійки);

євро – 51,27 гривні (-6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 15 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,30 гривні , а продаж – по 43,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,60 гривні , а продаж – по 43,65 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,92 гривні, а продаж – по 43,63 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 15 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,59 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,88 гривні, а продаж – по 51,49 гривні.

Яким буде курс долара наприкінці квітня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління й директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що міжнародні резерви України за підсумками березня сягнули 52 мільярдів доларів, що дає Нацбанку достатній ресурс для згладжування надлишкових курсових коливань.

Натомість валютний ринок на початку другої половини квітня може перебувати у стані відносної рівноваги – "без помітних рухів у бік суттєвого подорожчання долара".

До слова, раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував у квітні такі коливання курсу валют: для долара – від 43,75 до 44,50 гривень, а для євро – від 49,5 до 52 гривень.