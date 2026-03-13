Як змінився курс злотого до гривні напередодні вихідних

Курс злотого до гривні стабільний. Наразі між цими валютами немає різких коливань, попри складну геополітичну ситуацію. Скільки коштує 1 злотий сьогодні, читайте далі.

Який курс злотого 13 березня 2026 року? 13 березня Нацбанк встановив офіційний курс злотого на рівні – 11,96 гривні, повідомляє НБУ. Середній курс у банках, як повідомляє видання "Мінфін", такий: купівля – 11,80 гривні за злотий;

продаж – 12,40 гривні за злотий. А от в обміннику ситуація з середнім курсом наступна: купівля – 11,95 гривні за злотий;

продаж – 12,15 гривні за злотий. Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих? для покупки 100 злотих у банку сьогодні необхідно приблизно – 1 240 гривень;

в обміннику покупка 100 злотих може обійтись в – 1 215 гривень. Скільки можна виручити, якщо здати 100 злотих? якщо здати 100 злотих, можна отримати орієнтовно – 1 180 гривень;

при здачі 100 злотих в обмінник, можна виручити приблизно – 1 195 гривень. Скільки злотих можна отримати, якщо здати валюту? Якщо орієнтуватися на курс НБУ, вийде, що 1 долар це 3,69 злотих. За середнім банківським вийде – 3,55 злотих. А от за курсом в обмінниках – 3,64 злотих.

Згідно з офіційним курсом, 1 євро наразі це 4,26 злотого. Якщо спиратися на середній банківський, вийде – 4,08 злотих. За курсом в обмінниках, 1 євро це – 4,21 злотий.