Как изменился курс злотого к гривне накануне выходных

Курс злотого к гривне стабилен. Сейчас между этими валютами нет резких колебаний, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Сколько стоит 1 злотый сегодня, читайте дальше.

Какой курс злотого 13 марта 2026 года? 13 марта Нацбанк установил официальный курс злотого на уровне – 11,96 гривны, сообщает НБУ. Средний курс в банках, как сообщает издание "Минфин", таков: покупка – 11,80 гривны за злотый;

продажа – 12,40 гривны за злотый. А вот в обменнике ситуация со средним курсом следующая: покупка – 11,95 гривны за злотый;

продажа – 12,15 гривны за злотый. Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых? для покупки 100 злотых в банке сегодня необходимо примерно – 1 240 гривен;

в обменнике покупка 100 злотых может обойтись в – 1 215 гривен. Сколько можно выручить, если сдать 100 злотых? если сдать 100 злотых, можно получить ориентировочно – 1 180 гривен;

при сдаче 100 злотых в обменник, можно выручить примерно – 1 195 гривен. Сколько злотых можно получить, если сдать валюту? Если ориентироваться на курс НБУ, получится, что 1 доллар это 3,69 злотого. По среднему банковскому выйдет – 3,55 злотого. А вот по курсу в обменниках – 3,64 злотого.

Согласно официальному курсу, 1 евро сейчас это 4,26 злотого. Если опираться на средний банковский, получится – 4,08 злотого. По курсу в обменниках, 1 евро это – 4,21 злотого.