За 1 долар можна отримати сьогодні орієнтовно 3,50 злотих за середнім банківським курсом. Якщо спиратись на дані, відносно обмінників, вийде дещо більше, майже – 3,61 злотих. Водночас за офіційним курсом НБУ, встановленим на сьогодні, 1 долар це 3,69 злотих.