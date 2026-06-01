Який курс євро в Україні 1 червня?
Станом на 1 червня, офіційний курс євро в Україні – 51,5545 гривні, повідомляє НБУ.
У банках середній курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:
- купівля – 51,25 гривні за євро;
- продаж – 51,91 гривні за євро.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 51,60 гривні за євро;
- продаж – 51,78 гривні за євро.
Як вказав у ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вагомих змін курсу у червні не очікується. Євро протягом першого місяця літа, імовірно, перебуватиме в межах від 51 до 52 гривень.
Показово, що навіть за складного початку року – з атаками на енергетичну інфраструктуру, зростанням витрат бізнесу та подорожчанням імпортних товарів – гривня послаблювалася поступово.
Скільки гривень треба, щоб купити 100 євро зараз?
- для покупки 100 євро у банку, зараз потрібно майже – 5 191 гривня;
- при покупці 100 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно – 5 178 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 100 євро?
- при здачі 100 євро в банк, можна отримати орієнтовно – 5 125 гривень;
- якщо здавати 100 євро в обміннику, можна виручити приблизно – 5 160 гривень.
Що важливо знати про обмін євро зараз?
Результат обміну євро залежить саме від стану банкнот. Якщо купюри мають незначні пошкодження, їх можна вільно обміняти. Тобто, така процедура відбувається за стандартним курсом.
Якщо ж купюра має ознаки значного зношення, її віддають на інкасо. Це спеціальна процедура при якій ваш банк передає банкноту для обміну банку-кореспонденту. Зауважимо, при інкасо стягується комісія.