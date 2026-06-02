Який курс валюти в банках

Станом на ранок 2 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44 гривні (-2 копійки), а продаж по 44,45 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,20 гривні (без змін), а продаж – по 44,25 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,80 гривні (+9 копійок), а продають – по 44,25 гривні (-6 копійок).

Чи зміниться ціна готівки найближчим часом

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що в перший тиждень червня готівковий курс продовжить формуватися з огляду на ситуацію на міжбанку.

Водночас там, завдяки режиму "керованої гнучкості" Нацбанку, різниця між ціною купівлі та продажу залишатиметься незначною, а щоденні зміни – помірними.

Щоправда, у разі загострення зовнішніх загроз коливання можуть розширитися до 30 – 70 копійок. Також експерт не виключає, що тенденції, які сформувалися наприкінці весни, збережуться і на старті літнього сезону.

