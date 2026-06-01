Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 1 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,47 гривні (+7 копійок).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,20 гривні (-3 копійки), а продаж – по 44,28 гривні (+4 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44 гривні (+55 копійок), а продають – по 44,30 гривні (+3 копійки).

Що може змінитися влітку?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів – початок літа традиційно є важливим періодом для валютного ринку.

Річ у тім, що в цей період традиційно збільшується пропозиція овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції. Це стримує зростання цін на окремі товари та послаблює інфляційний тиск, що зі свого боку зменшує ризики для гривні.

Водночас існує й група чинників, що створюють додаткову невизначеність. Серед них – ситуація на Близькому Сході та пов'язані з нею ціни на пальне, воєнні ризики в Україні, а також стан енергосистеми.

