Чи можна використовувати 500 євро зараз?
Зараз 500 євро можна використовувати. У тому числі для розрахунків, повідомляє Європейський центральний банк.
Зверніть увагу! Таку банкноту також дозволено обміняти.
Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,
– наголошує регулятор.
Зауважимо, 500 євро належали саме до першої серії євро. Вона була введена в обіг 1 січня 2002 року.
Загалом існує 2 серії євро. Друга отримала назву "Європа" через своє оформлення. Адже на купюрах з цієї серії зображено принцесу Європи.
Що важливо знати про обмін євро зараз?
Наразі в Україні заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. За умови, що вони є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою і відбуваються обмінні операції.
Ще у 2023 році НБУ скасував поняття незначно зношеної валюти. Таким чином регулятор прагнув уникнути впливу людського фактора на процес перевірки купюр.
Значно зношену валюту віддають на інкасо. Це процес обміну при якому стягується комісія. Відповідно, ви отримаєте не всю суму в результаті цієї процедури.