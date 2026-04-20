Чому курс євро стрибнув в Україні?
Як пояснив у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, Національний банк України визначає співвідношення гривні тільки до долара США, а всі інші курси, зокрема євро, формуються через крос-курс. Для цього береться офіційний курс гривні до долара й множиться на крос-курс.
Дивіться також Ця єврова купюра більше не випускається: її виводять з обігу
Станом на 20 квітня офіційний курс долара від НБУ становить 43 гривні 89 копійок (+25 копійок порівняно з 17 квітня). За даними Trading Economics, курс євро до долара перебуває на рівні 1,176. За підсумком тижня європейська валюта зміцнилася, що стало одним із факторів, через які євро в Україні злетіло швидше за долар.
Через війну в Ірані ситуація на світовому валютному ринку залишається нестабільною. Тож подальша динаміка гривні залежатиме як від курсу євро до долара, так і від політики Національного банку, який продовжує діяти в режимі керованої гнучкості.
Те, що євро росте відносно гривні, є наслідком того, що долар падає відносно євро. Залежно від того, що буде в Перській затоці, можна буде тою чи іншою мірою передбачити динаміку курсу американського долара до євро.
У банках готівковий євро коштує дорожче. За даними "Мінфіну", у середньому європейську валюту продають по 52 гривні 30 копійок. Різниця виникає через маржу банку, витрати на готівку та комерційні відсоткові співвідносини.
Цікаво! На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, минулого тижня НБУ девальвував гривню до євро та долара попри відсутність нових передумов для таких дій. Водночас Нацбанк у таких діях може спиратися на закриті для загалу дані щодо балансу ринку, бюджету чи перспектив допомоги. Експерт очікує, що після стрімкого зростання курс має стабілізуватися, і готівковий євро може відкотитися на позначки 51,5 – 52 гривні.
Чого очікувати від курсу євро у квітні?
- В останню декаду квітня можна очікувати помірних курсових коливань. Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, курс євро в Україні формується під впливом світового ринку, передусім – співвідношень євро-долар і гривня-долар.
- Тому всі глобальні події, зокрема пов'язані з війною в Ірані, швидко позначаються на позиціях євровалюти. Її зміцнення відносно долара означає подорожчання євро в Україні, а посилення долара, навпаки, стримує курс євро або й штовхає його вниз.
- Як спрогнозувала в коментарі 24 Каналу членкиня правління й директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, 20 – 24 квітня може стати для ринку відносно стабільним періодом із помірними коливаннями.
- На внутрішньому ринку гривню підтримуватимуть кілька факторів: стримувальна монетарна політика НБУ, покращення очікувань бізнесу, міжнародна фінансова допомога та сезонні фактори. Крім того, останнім часом Нацбанк зменшив обсяг валютних інтервенцій, що свідчить про спокійніший ринок.
- Однак зовнішній фон, навпаки, обмежує зміцнення гривні. Через геополітичну напругу на Близькому Сході, невизначеність із тарифами США та вищі ціни на енергоносії долар залишається відносно сильним. Ринки вже не чекають швидкого зниження ставок ФРС. За таких умов гривня, найімовірніше, утримуватиметься без різких коливань, хоча можливі окремі дні з більшим рухом курсу.