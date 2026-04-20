Який курс валют у банках?
На ранок 20 квітня у банках у долар, і євро пішли вгору, як свідчать дані сайту "Мінфін".
- Купівля долара в банках в середньому проводиться по 43,75 гривні (+15 копійок), а продаж – по 44,30 гривні (+10 копійок).
- Водночас купівля євро коштує в середньому 51,40 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – 52,30 гривні (+5 копійок).
Таким чином, продаж євро у банках сягнув нового рекорду – попередній був 18 квітня 2026 року, коли європейська валюта в середньому торгувалася по 52,27 гривні.
Що з вартістю валют на чорному ринку?
На чорному ринку продаж євро теж подорожчав, але не сягнув позначки у 52 гривні.
- Купівля долара в середньому здійснюється по 43,93 гривні (+3 копійки), а продаж – по 44,02 гривні (+1 копійка).
- Водночас купівля євро проходить по 51,63 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,99 гривні (+6 копійок).
Який курс валют в обмінниках?
В обмінниках на початку тижня різко піднявся у ціні долар, як свідчать дані finance.ua,
- Обмінники в середньому у понеділок купують долари по 43,43 гривні (+33 копійки), а продають – по 44,12 гривні (+22 копійки).
- Тоді як купівля євро проводиться в середньому по 51,45 гривні (+16 копійок), а от продаж, навпаки, пішов вниз і коштує 52,12 гривні (-4 копійки).
Чому курс євро все складніше прогнозувати?
У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що курс євро в Україні значною мірою залежить від глобальних фінансових процесів, насамперед від співвідношення євро до долара та долара до гривні.
На нього швидко впливають і міжнародні події, особливо ті, що пов’язані з війною на Близькому Сході. Європейська валюта більш вразлива до енергетичних шоків, адже ЄС критично залежить від імпорту енергоносіїв.
У періоди загострення конфліктів це зазвичай послаблює євро через ризики зростання цін і прискорення інфляції, тоді як у моменти стабілізації валюта може частково відновлювати позиції. Через таку нестабільність прогнозувати рух курсу євро стає дедалі складніше.
Для українського валютного ринку навіть незначні зміни мають відчутний ефект. Якщо євро зміцнюється щодо долара, це автоматично веде до подорожчання європейської валюти в Україні. Натомість посилення долара зазвичай стримує зростання євро або навіть спричиняє його здешевлення.