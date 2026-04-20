Який курс валют у банках?

На ранок 20 квітня у банках у долар, і євро пішли вгору, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Купівля долара в банках в середньому проводиться по 43,75 гривні (+15 копійок), а продаж – по 44,30 гривні (+10 копійок).

Водночас купівля євро коштує в середньому 51,40 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – 52,30 гривні (+5 копійок).

Таким чином, продаж євро у банках сягнув нового рекорду – попередній був 18 квітня 2026 року, коли європейська валюта в середньому торгувалася по 52,27 гривні.

Що з вартістю валют на чорному ринку?

На чорному ринку продаж євро теж подорожчав, але не сягнув позначки у 52 гривні.

Купівля долара в середньому здійснюється по 43,93 гривні (+3 копійки), а продаж – по 44,02 гривні (+1 копійка).

Водночас купівля євро проходить по 51,63 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,99 гривні (+6 копійок).

Який курс валют в обмінниках?

В обмінниках на початку тижня різко піднявся у ціні долар, як свідчать дані finance.ua,

Обмінники в середньому у понеділок купують долари по 43,43 гривні (+33 копійки), а продають – по 44,12 гривні (+22 копійки).

Тоді як купівля євро проводиться в середньому по 51,45 гривні (+16 копійок), а от продаж, навпаки, пішов вниз і коштує 52,12 гривні (-4 копійки).

