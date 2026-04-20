Почему курс евро прыгнул в Украине?

Как объяснил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, Национальный банк Украины определяет соотношение гривны только к доллару США, а все остальные курсы, в частности евро, формируются через кросс-курс. Для этого берется официальный курс гривны к доллару и умножается на кросс-курс.

По состоянию на 20 апреля официальный курс доллара от НБУ составляет 43 гривны 89 копеек (+25 копеек по сравнению с 17 апреля). По данным Trading Economics, курс евро к доллару находится на уровне 1,176. По итогу недели европейская валюта укрепилась, что стало одним из факторов, из-за которых евро в Украине взлетело быстрее доллара.

Из-за войны в Иране ситуация на мировом валютном рынке остается нестабильной. Поэтому дальнейшая динамика гривны будет зависеть как от курса евро к доллару, так и от политики Национального банка, который продолжает действовать в режиме управляемой гибкости.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То, что евро растет относительно гривны, является следствием того, что доллар падает относительно евро. В зависимости от того, что будет в Персидском заливе, можно будет в той или иной степени предсказать динамику курса американского доллара к евро.

В банках наличный евро стоит дороже. По данным "Минфина", в среднем европейскую валюту продают по 52 гривны 30 копеек. Разница возникает из-за маржи банка, расходы на наличные и коммерческие процентные соотношения.

Интересно! По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, на прошлой неделе НБУ девальвировал гривну к евро и доллару несмотря на отсутствие новых предпосылок для таких действий. В то же время Нацбанк в таких действиях может опираться на закрытые для общественности данные по балансу рынка, бюджета или перспектив помощи. Эксперт ожидает, что после стремительного роста курс должен стабилизироваться, и наличный евро может откатиться на отметки 51,5 – 52 гривны.

Чего ожидать от курса евро в апреле?