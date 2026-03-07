"Вихідний" курс: у скільки обійдеться купівля та продаж валюти

На ранок суботи, 7 березня, офіційний курс долара від НБУ становить 43,80 гривні, євро – 50,90 гривні. Однак в обмінниках долар можна купити по 43,43 гривні.

Який курс валют у банках? Як повідомляє "Мінфін", станом на ранок 7 березня купівля долара в банках коштує в середньому коштує 43,43 гривні (-7 копійок), а продаж – 44,01 гривні (-1 копійка).

Щодо євро. Купівля обійдеться в 50,35 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,19 (+4 копійки). Дивіться також За скільки сьогодні можна купити 200 євро Яка вартість валют на чорному ринку? Купівля долара в середньому коштує по 43,90 гривні, а продаж – 44,20 гривні.

Водночас купівля євро проходить по 51,06 гривні і продаж – по 51,30 гривні. Який курс в обмінниках? За даними finance.ua, долари в обмінниках купують по 43,23 гривні (-33 копійки), а продають – по 44 гривні.

Євро купують по 50,56 гривні (-67 копійок) і продають по 51,43 гривні (+33 копійки). Що ще відомо про курс валют і що буде з гривнею? Валютні ринки реагують на загострення конфлікту на Близькому Сході. Зокрема на тлі ситуації долар зміцнюється, а євро слабшає.

Водночас експерти кажуть, що ситуація непередбачувана й на українському ринку. Нині триває девальвація. Однак ситуацію контролює Нацбанк в межах режиму керованої гнучкості.