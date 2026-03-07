7 березня, 10:48
"Вихідний" курс: у скільки обійдеться купівля та продаж валюти
Основні тези
- На ранок 7 березня офіційний курс долара від НБУ становить 43,80 гривні, а євро – 50,90 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,43 гривні, купівля євро – 50,35 гривні.
На ранок суботи, 7 березня, офіційний курс долара від НБУ становить 43,80 гривні, євро – 50,90 гривні. Однак в обмінниках долар можна купити по 43,43 гривні.
Який курс валют у банках?
- Як повідомляє "Мінфін", станом на ранок 7 березня купівля долара в банках коштує в середньому коштує 43,43 гривні (-7 копійок), а продаж – 44,01 гривні (-1 копійка).
- Щодо євро. Купівля обійдеться в 50,35 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,19 (+4 копійки).
Яка вартість валют на чорному ринку?
- Купівля долара в середньому коштує по 43,90 гривні, а продаж – 44,20 гривні.
- Водночас купівля євро проходить по 51,06 гривні і продаж – по 51,30 гривні.
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари в обмінниках купують по 43,23 гривні (-33 копійки), а продають – по 44 гривні.
- Євро купують по 50,56 гривні (-67 копійок) і продають по 51,43 гривні (+33 копійки).
Що ще відомо про курс валют і що буде з гривнею?
Валютні ринки реагують на загострення конфлікту на Близькому Сході. Зокрема на тлі ситуації долар зміцнюється, а євро слабшає.
Водночас експерти кажуть, що ситуація непередбачувана й на українському ринку. Нині триває девальвація. Однак ситуацію контролює Нацбанк в межах режиму керованої гнучкості.