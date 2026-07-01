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Фінанси Курс валют НБУ змінив курс валюти на 2 липня – чи продовжив долар дешевшати
1 липня, 15:32
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НБУ змінив курс валюти на 2 липня – чи продовжив долар дешевшати

Анастасія Безейко

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 2 липня. Долар і євро продовжили помірно дешевшати в Україні.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 30 червня торгувався по 44,79 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 29 червня. Офіційний курс євро становив 51,03 гривні, отже його ціна впала на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 2 липня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,76 гривні (-3 копійки);
  • євро – 50,97 гривні (-6 копійок).

Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 1 липня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,49 гривні, а продаж – по 44,99 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,78 гривні, а продаж – по 44,83 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,28 гривні, а продаж – по 44,86 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на обід 1 липня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 50,74 гривні, а продаж – по 51,38 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,20 гривні, а продаж – по 51,35 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 50,80 гривні, а продаж – по 51,52 гривні.

До слова, наближення курсу долара до позначки 45 гривень саме по собі не свідчить про початок кризових процесів. Нацбанк залишається ключовим гравцем на валютному ринку та має достатньо інструментів для підтримки стабільності.

Додатковим орієнтиром експерти називають держбюджет на 2026 рік, у якому середньозважений курс долара закладено на рівні 45,7 гривні. І хоча це не є цільовим показником регулятора, такі дані свідчать, що поточна динаміка загалом відповідає макроекономічним очікуванням.

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