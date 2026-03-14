Фінанси Курс валют НБУ викинув на ринок понад мільярд доларів: чи врятує це гривню
14 березня, 18:09
Ірина Гайдук
Основні тези
  • НБУ протягом тижня з 9 по 13 березня продав понад 1 мільярд доларів для підтримки гривні, але не купив жодного долара.
  • Національна валюта продовжує слабшати, незважаючи на валютні інтервенції, курс долара росте. 

Нацбанк своїми діями штучно намагається втримати гривню від ослаблення. За минулий тиждень регулятор продав на валютному ринку понад 1 мільярд доларів, щоб зменшити коливання курсу.

Скільки резервів продав НБУ? 

З 9 по 13 березня НБУ реалізував 1037,32 мільйона доларів, але не купив жодного долара натомість, пише "Мінфін". 

Дивіться також Чому курс валют відрізняється у банках і обмінниках – де шукати кращу ціну 

За словами видання, така тенденція спостерігається ще з 2025 року. 

А за кілька місяців 2026-го регулятор витратив вже 8 335,83 мільйона доларів із золотовалютних резервів України, але не поповнював їх ринковими закупівлями валюти. 

Фактично держава продовжує штучно підтримувати пропозицію, задовольняючи структурний дефіцит на ринку за рахунок накопичених запасів, 
– йдеться у матеріалі. 

Чи допомагають валютні інтервенції? 

Однак мільярдні фінансові вливання НБУ поки не допомагають втримати гривню від знецінення. Статистика демонструє суттєву ослаблення національної валюти відносно долара та євро у 2026 році. 

Цифри говорять самі за себе: 

  • Ще 1 січня долар коштував офіційно 42,30 гривні, а вже 14 березня – 44,16 гривні. Таким чином, долар додав в ціні 1,86 гривні.
  • Офіційний курс євро на початку року становив  з 49,80 гривні, а сьогодні – 50,95 гривні. Тож європейська валюта здорожчала на 1,15 гривні. 

Зауважте! Міжнародні резерви України на 1 березня становили 54 753,4 мільйона доларів США. За лютий 2026 року вони зменшилися на цілих 5,0%, зокрема, і через валютні інтервенції регулятора, повідомили в Нацбанку.

Що говорять у НБУ щодо курсу? 

В Нацбанку на запит 24 Каналу пояснили, що у першу неділю березня на курс валют в Україні впливали і внутрішні чинники у вигляді зростання попиту, і зовнішні чинники у вигляді війни на Близькому Сході. 

  • Бойові дії на Близькому Сході посилили волатильність на світових товарних та фінансових ринках.
  • А в Україні банки купували більше валюти, щоб покрити операції з картками та готівкою, а також через оновлення лімітів на онлайн купівлю валюти українцями та перерахування дивідендів бізнесом.

Однак в НБУ вважають, що ситуація з курсом покращиться, коли ці чинники зникнуть. 

Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Для цього є достатній обсяг міжнародних резервів та потужна міжнародна підтримка, 
– наголосили в НБУ. 

Що говорять експерти? 

  • За словами банкірки Ганна Золотько, одним із чинників підвищеного інтересу до долара стала ескалація конфлікту на Близькому Сході. 

  • Додаткову напругу спричинили повідомлення про атаки на танкери та ускладнення судноплавства. Через це різко зросли світові ціни на нафту, а також посилилися ризики для логістики енергоресурсів. Така ситуація традиційно стимулює попит на долар як на захисний актив.

  • На тлі цих процесів українці та бізнес дедалі частіше намагаються накопичувати валюту, щоб убезпечити свої заощадження від можливих коливань курсу. 

  • Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що на тлі геополітичної напруженості євро навряд чи помітно ослабне в Україн, адже для цього євро має суттєво втратити позиції на світовому ринку.