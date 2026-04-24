Гривню спробують втримати від падіння: чого чекати від курсу долара у травні

У травні на валютний ринок впливатиме поєднання різних чинників. Водночас ключову роль і надалі відіграватиме Нацбанк.

Яким буде курс валют у травні?

Стабільність курсу та стримування різких коливань в Україні насамперед залежатимуть від стратегії регулятора. Деталі розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

По-перше, стратегія Нацбанку

Різкі неконтрольовані стрибки курсових показників унеможливить режим "керованої гнучкості". Попри ймовірну підвищену щоденну волатильність, ситуацію балансуватимуть валютні інтервенції, які вирівнюватимуть попит і пропозицію. У травні вони можуть сягати близько 800 мільйонів доларів на тиждень, що в поточних складних умовах розцінюють як "прийнятний обсяг".

Окрім того, суттєвий вплив матиме монетарна політика. Очікуване зростання інфляції підштовхуватиме Нацбанк до кроків, спрямованих на підтримку гривні та підвищення привабливості відповідних інструментів, зокрема депозитів.

По-друге, розблокування кредиту ЄС

Важливими для ситуації на валютному ринку стануть і перші транші європейського кредиту для України на 90 мільярдів євро. Міжнародна допомога дозволяє Україні покривати частину бюджетних витрат і підтримувати економіку навіть під час війни.

Довідка: загалом у держбюджеті на 2026 рік потреба у зовнішньому фінансуванні оцінена у близько 45,5 мільярда доларів. Від початку року Україна вже отримала щонайменше 6,8 мільярда доларів допомоги (5,5 мільярда доларів станом на 20 березня, а також майже 1,3 мільярда доларів гранту від Японії на початку квітня).

По-третє, світові ціни на нафту

Йдеться про розвиток подій на Близькому Сході, що визначає динаміку світових цін та опосередковано впливає на валютний ринок. Саме нафтовий фактор може змінювати співвідношення євро та долара, від якого залежить курс євровалюти в Україні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Наразі будь-які прогнози є досить невдячними. Але вочевидь зростання цін на нафту лише посилюватиме інфляцію в усьому світі, і Україна не стане винятком. Натомість зниження вартості пального радше стане фактором збереження рівноваги, а не потужним стимулом до зниження цін. Навіть якщо війна ущухне, триватиме досить тривалий інерційний стан непевності та перестороги…

Експерт пояснив досить прозорий зв'язок: зростання цін на нафту посилює долар, тоді як їхнє зниження або стабільність підтримують євро. Відповідно, пара євро-долар може коливатися в діапазоні 1,10 – 1,13 у разі подорожчання нафти та 1,15 – 1,18, якщо ціни знижуватимуться або залишаться стабільними.

Для українців це означає більш мінливий курс євро, адже кожні 0,01 можуть додавати або віднімати близько 50 копійок.

По-четверте, наслідки війни в Україні

Ще одним чинником, який може впливати на валютний ринок у травні, є повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, атаки на енергетичну та транспортну інфраструктуру тиснутимуть на економіку, ускладнюватимуть роботу бізнесу тощо.

Війна ще далека від свого завершення, тому цей чинник і надалі буде потенційним тригером,

– вважає банкір.

Орієнтовний курс валют у травні:

Курс долара – від 43,50 до 44,50 гривні.

Курс євро – від 49,50 до 52,50 гривні.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня долар почав зміцнюватися на тлі зниження оптимізму інвесторів, адже відсутність прогресу в мирних переговорах США та Ірану призвела до подорожчання нафти до понад 100 доларів за барель, писав Reuters.