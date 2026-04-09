Долар іде вниз: які курси валют пропонують обмінники
У четвер, 9 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 43,37 гривні, а євро – 50,57 гривні. Водночас обмінники пропонують дещо інші розцінки на валюту.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок четверга, 9 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,20 гривні (-6 копійок), а продаж по 43,73 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро проходить по 50,40 гривні (+15 копійок), а продаж – по 51,16 гривні (+13 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,49 гривні (-3 копійки), а продаж – по 43,60 гривні (без змін).
- Натомість купівля євро проходить по 50,60 гривні (-1 копійка), а продаж – по 50,91 гривні (+4 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,70 гривні (-12 копійок), а продають – по 43,65 гривні (-8 копійок).
- Євро купують по 50,43 гривні (-4 копійки), а продають – по 50,01 гривні (-3 копійки).
Що буде з валютним ринком у II кварталі та перед Великоднем?
Сергій Мамедов розповів для 24 Каналу, що протягом квітня-червня фінансова ситуація в Україні може бути нестабільною. Пов'язано це зі світовою економікою та геополітичною ситуацією. Водночас різких потрясінь на ринку валюти чекати не варто. Завдяки політиці "керованої гнучкості" від Нацбанку, ситуацію вдасться контролювати.
Експерт також прогнозує, що у II кварталі 2026 року долар коштуватиме від 44 гривень до 45,5 гривні. А курс євро коливатиметься в межах від 51 гривні до 52,5 гривні.
Водночас Тарас Лєсовий розповів, що наближення Великодня теж впливає на валютний ринок. Так, частина громадян продає свої валютні заощадження, щоб підготуватися до свят. Однак ажіотажу бути не повинно, а вплив ситуації можна буде простежити в обмінниках. Це так званий великодній ефект, коли ціна купівлі долара опуститься до 43,5 – 43,75 гривні.