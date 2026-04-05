Який курс валют у банках?
- Станом на ранок неділі, 5 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,50 гривні (+3 копійки), а продаж по 44 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 50,20 гривні (без змін), а продаж – по 50,95 гривні (+5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,65 гривні (-8 копійок), а продаж – по 43,69 гривні (-6 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 50,52 гривні (-3 копійки), а продаж – по 50,75 гривні (-2 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,85 гривні (-11 копійок), а продають – по 43,65 гривні (-18 копійок).
- Євро купують по 50,13 гривні (без змін), а продають – по 50,80 гривні (-5 копійок).
Що буде з курсом перед Великоднем?
У коментарі для 24 Каналу Тарас Лєсовий розповів, що Нацбанку довелося дещо збільшити обсяги валютних інтервенцій. Зокрема український ринок залишається чутливим через події на Близькому Сході та наближення Великодня. Наближення свята часто впливає на фінансове становище українців та стимулює частину з них продавати валютні заощадження.
Водночас експерт додав, що ажіотажу на ринку немає. Але через "святковий" період пропозиція може переважати попит. Так, деякі обмінники скористаються цим і спробують зменшити ціну на купівлю долара до 43,5 – 43,75 гривні.
Зокрема Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу, розповів, що у квітні можливі кілька варіантів розвитку щодо валютного ринку. Один із них – теперішній, коли ситуація значно не зміниться. Однак є ще 3 сценарії, які пов'язані з геополітикою та ситуацією в Ірані. Наприклад, якщо війна швидко закінчиться, а США переможуть – долар зміцниться, євро почне втрачати позиції.