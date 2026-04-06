Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 3 квітня торгується по 43,81 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 3 копійки проти 2 квітня. Офіційний курс євро становить 50,45 гривні, отже його ціна впала аж на 37 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 6 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,65 гривні (-16 копійок);

євро – 50,31 гривні (-14 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 3 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,50 гривні , а продаж – по 44,05 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 43,80 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,25 гривні, а продаж – по 43,95 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 3 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,30 гривні , а продаж – по 50,90 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 50,75 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,40 гривні, а продаж – по 50,91 гривні.

Яким буде курс валют у квітні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин серед декількох можливих сценаріїв припустив сезонно-традиційний квітень, коли після стабілізації гривня може навіть укріпитися на 0,5 – 1,5%.

Щоправда, у такому разі курс долара в Україні становитиме 43,5 – 44,5 гривні, тобто коливатиметься в нинішньому коридорі.

Натомість євро зазвичай укріплюється проти долара на світовому ринку посеред весни, тож на внутрішньому ринку за сценарію "статус-кво" йдеться про курс у 51,5 гривні.