Росіяни потрапили до ідеального шторму через Китай

Китайські банки підвищили курс юаня для російських імпортерів, за даними російських ЗМІ. До цього вартість валюти для росіян, які співпрацюють з Китаєм, була близькою до офіційного курсу, який встановлює центральний банк країни. Проте цього тижня ситуація кардинально змінилася через рішення кредиторів.

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У сільських банках, які на минулому тижні знову почали приймати рублі з Росії майже для всіх видів платежів, теж підвищили курс юаня на 5,5% – 7%. У Росії також зріс курс юаня.

З початку серпня курс китайської валюти коливався на рівні 11,8 – 11,9 рубля. Станом на 15 серпня центральний банк встановив курс на рівні 12,07 рубля за юань. Але китайські банки продають валюту ще дорожче. Йдеться про понад 13 рублів за юань.

По факту російські імпортери потрапили до ідеального шторму, адже зниження курсу рубля збіглося з фрагментацією валютного ринку. Нагадаємо, що 12 серпня мав бути дедлайн, який встановили США на згортання операцій із Московською фондовою біржею, але цей термін продовжили ще на два місяці. Проте китайські банки уже різко скоротили обсяги операцій на біржі. Крім того, іноземні банки ввели нову класифікацію юанів: