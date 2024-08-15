Россияне попали в идеальный шторм из-за Китая

Китайские банки повысили курс юаня для российских импортеров, по данным российских СМИ. До этого стоимость валюты для россиян, которые сотрудничают с Китаем, была близкой к официальному курсу, который устанавливает центральный банк страны. Однако на этой неделе ситуация кардинально изменилась из-за решения кредиторов.

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В сельских банках, которые на прошлой неделе снова начали принимать рубли из России почти для всех видов платежей, тоже повысили курс юаня на 5,5% – 7%. В России также вырос курс юаня.

С начала августа курс китайской валюты колебался на уровне 11,8 – 11,9 рубля. По состоянию на 15 августа центральный банк установил курс на уровне 12,07 рубля за юань. Но китайские банки продают валюту еще дороже. Речь идет о более 13 рублей за юань.

По факту российские импортеры попали в идеальный шторм, ведь снижение курса рубля совпало с фрагментацией валютного рынка. Напомним, что 12 августа должен был быть дедлайн, который установили США на сворачивание операций с Московской фондовой биржей, но этот срок продлили еще на два месяца. Однако китайские банки уже резко сократили объемы операций на бирже. Кроме того, иностранные банки ввели новую классификацию юаней: