Що відбувається з доларом США

Американський долар ослабив позиції на ринку на тлі новин про інфляцію у першій економіці світу. Йдеться про те, що зростання цін у США сповільнюється. Тож, Федеральна резервна США може у вересні почати знижувати процентні ставки.

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Згідно з останніми даними, у липні індекс споживчих цін помірно зріс, виправдавши прогнози аналітиків. Водночас у річному розрахунку інфляція сповільнюється, опустившись нижче 3%. Такий показник зафіксували вперше з 2021 року, інформує видання Reuters. Водночас євро зафіксувало два нових рекорди.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.