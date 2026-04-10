Долар дещо "заспокоївся", а євро – ні: які курси пропонують банки напередодні Великодня

У п'ятницю, 10 квітня, офіційний курс долара становить 43,46 гривні, а офіційний курс євро – 50,79 гривні. Водночас наприкінці тижня обмінники та банки теж змінили ціни на валюту.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 10 квітня, за даними "Мінфіну" купівля долара в банках коштує в середньому по 43,24 гривні (без змін), а продаж по 43,76 гривні (+4 копійки).

(без змін), а продаж по (+4 копійки). купівля євро проходить по 50,50 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,20 гривні (+7 копійок). Яка вартість валют на чорному ринку? Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,54 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,59 гривні (+ 3 копійки).

(+1 копійка), а продаж – по (+ 3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,70 гривні (+3 копійки), а продаж – по 50,98 гривні (-1 копійка). Який курс в обмінниках? За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,72 гривні (-19 копійок), а продають – по 43,61 гривні (-12 копійок).

(-19 копійок), а продають – по (-12 копійок). Євро купують по 50,50 гривні (-5 копійок), а продають – по 51,13 гривні (+12 копійок). Що українцям ще слід знати про ситуацію в Україні? Другий квартал 2026 року може виявитися не таким простим для українців. Причиною є не лише війна проти Росії, а й наслідки бойових дій на Близькому сході.

Вже відбулося підвищення цін на енергоносії та вартості пального. А ціни на бензин та дизель автоматично збільшують й ціни на різні товари.

Зокрема у другому кварталі сумарний рівень інфляції не перевищить 1,8 – 2%. А у таких умовах річний показник залишиться на рівні 8 – 8,5%.