Який курс валют у банках?

Станом на ранок 10 квітня, за даними "Мінфіну" купівля долара в банках коштує в середньому по 43,24 гривні (без змін), а продаж по 43,76 гривні (+4 копійки).

(без змін), а продаж по (+4 копійки). купівля євро проходить по 50,50 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,20 гривні (+7 копійок).

Яка вартість валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,54 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,59 гривні (+ 3 копійки).

(+1 копійка), а продаж – по (+ 3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,70 гривні (+3 копійки), а продаж – по 50,98 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,72 гривні (-19 копійок), а продають – по 43,61 гривні (-12 копійок).

(-19 копійок), а продають – по (-12 копійок). Євро купують по 50,50 гривні (-5 копійок), а продають – по 51,13 гривні (+12 копійок).

Що українцям ще слід знати про ситуацію в Україні?