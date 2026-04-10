Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 10 апреля, по данным "Минфина" покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,24 гривны (без изменений), а продажа по 43,76 гривны (+4 копейки).
- покупка евро проходит по 50,50 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,20 гривны (+7 копеек).
Какова стоимость валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,54 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,59 гривны (+ 3 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 50,70 гривны (+3 копейки), а продажа – по 50,98 гривны (-1 копейка).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,72 гривны (-19 копеек), а продают – по 43,61 гривне (-12 копеек).
- Евро покупают по 50,50 гривны (-5 копеек), а продают – по 51,13 гривны (+12 копеек).
Что украинцам еще следует знать о ситуации в Украине?
- Второй квартал 2026 года может оказаться не таким простым для украинцев. Причиной является не только война против России, но и последствия боевых действий на Ближнем востоке.
- Уже произошло повышение цен на энергоносители и стоимости топлива. А цены на бензин и дизель автоматически увеличивают и цены на различные товары.
- В частности, во втором квартале суммарный уровень инфляции не превысит 1,8 – 2%. А в таких условиях годовой показатель останется на уровне 8 – 8,5%.