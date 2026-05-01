До чого призведе робота після виходу на пенсію?

Якщо особа набуде достатньо стажу, їй перерахують пенсію, повідомляє ПФУ.

Проте для здійснення цього перерахунку, потрібно набути не менш як 24 місяці страхового стажу:

після призначення;

або ж попереднього перерахунку пенсії.

Важливо! Перерахунок пенсії здійснюється з врахуванням доходу з якого обчислена пенсія.

Пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватися в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії,

– наголошує ПФУ.

Зауважимо, перерахунок може відбуватися і якщо особа набула менш як 24 місяці стажу. Але для цього потрібно, щоб з попереднього перерахунку чи призначення пройшло не менш як 2 роки.

Про що працюючий пенсіонер має повідомляти ПФУ?

Пенсіонер має сповіщати Пенсійний фонд про працевлаштування та звільнення з роботи. Це необхідно зробити протягом 10 днів. повідомляє ПФУ.

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,

– вказує ПФУ.

Відповідно, якщо при працевлаштуванні, ви не повідомляєте ПФУ про зміни, то вам можуть нарахувати надмірні виплати. Наприклад, з урахуванням доплат, що надаються лише непрацюючим пенсіонерам. Ці кошти доведеться повернути у добровільному чи примусовому порядку.

Аналогічні правила діють і для початку чи закінчення підприємницької діяльності. Про це також необхідно повідомляти Пенсійний фонд.

Що ще важливо знати про перерахунок для працюючих пенсіонерів?