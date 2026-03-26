Офіційний курс валют на 27 березня: чи подорожчав долар наприкінці тижня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 27 березня. Тиждень закнічився без нових рекордів долара та євро.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 26 березня торгується по 43,87 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 25 березня. Офіційний курс євро становить 50,85 гривні, отже його ціна впала ще на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 27 березня курс валют буде таким:

долар – 43,88 гривні (+1 копійка);

євро – 50,61 гривні (-24 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 26 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,63 гривні, а продаж – по 44,20 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 26 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,50 гривні , а продаж – по 51,27 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,95 гривні, а продаж – по 51,35 гривні.

Що відбувається з курсом в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що в березні гривня послаблюється, а найбільше на неї тисне відсутність макроекономічного фінансування.

Це питання розв'язала б позика від ЄС на 90 мільярдів євро, однак Угорщина досі блокує надання коштів.

Окрім того, в Україні наразі фактично відсутній валютний ринок, адже "правила гри" для нього визначає Нацбанк. Державний регулятор виступає єдиним великим продавцем валюти, тож долар і євро дорожчають в дозволених межах.