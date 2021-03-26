Курс валют на 26 березня: долар та євро серйозно подорожчали

На четвер, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 26 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,97 гривні. Це на 10 копійок більше, ніж 25 березня.

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Європейська валюта також виросла в ціні. Відтак євро у п'ятницю оцінили в 33,03 гривні, що на 9 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,98 – 28,00 гривні.

Євро: 33,01 – 33,04 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,02 гривні.

Євро: купівля – 32,77 гривні, продаж – 33,12 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

У бюджеті на 2021 рік зазначено, що середньорічний курс гривні становитиме 29,1 гривні за долар .

. Міжнародний валютний фонд очікує кращих результатів від курсу цього року – 28,12 гривні за долар .

. Водночас експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки у липні 2019 року прогнозували, що за долар українцям треба буде віддати 28,6 гривні .

. До 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Такі дані закладені в сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу