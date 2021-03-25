Криптовалютна біржа Coinsquare передасть дані деяких користувачів Податковій службі Канади (CRA). Таке рішення ухвалив суд від 19 березня 2021 року.

Однак в компанії наголосили, що доступ нададуть лише до 5 – 10% зі своїх 400 000 користувачів. Тобто Податкова служба отримає інформацію про рахунки з великими балансами.

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Що цікаво, Канадський суд вперше в історії виніс таке рішення.

Замість того, щоб надавати регулятору всі дані про клієнтів починаючи з 2013 року, як планувалось спочатку, Coinsquare і Податкова служба домовилися, що інформація про 90 – 95% клієнтів Coinsquare розкриватись не буде,

– наголосили в Coinsquare.

Криптобіржа має 60 днів для того, аби передати податковій детальну інформацію про своїх клієнтів з Канади. Зокрема мовиться про деталі транзакцій, суми переказів, типи валют та іншу документацію.

Чому CRA хоче мати доступ до даних Coinsquare

Податкова служба Канади вимагала надати повну інформацію про користувачів Coinsquare для перевірки дотримання платниками податків своїх зобов'язань щодо криптовалют. Прессекретар регулятора наголошував, що вони обов'язково мають перевірити, чи дотримуються клієнти криптобіржі законів про прибутковий та акцизний податок.

Довідка. На початку 2018 року Податкова служба США (IRS) отримала доступ про 13 000 облікових записів криптобіржі Coinbase. А вже влітку 2019 року користувач Coinbase подав до суду на IRS за вилучення даних про криптовалютну транзакцію.

Згідно з результатами переговорів між Coinsquare та CRA, криптокомпанія щорічно передаватиме інформацію про 16 500 найбільших рахунків. "Coinsquare вела переговори, щоб захистити конфіденційність своїх клієнтів і обмежити будь-яке розкриття інформації, окрім тієї, що абсолютно необхідна Податковій службі відповідно до канадського податкового законодавства", – зазначили Coinsquare.

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