Курс валют на 26 марта: доллар и евро серьезно подорожали
На пятницу, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 26 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,97 гривны, что на 10 копеек больше, чем 25 марта.
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Европейская валюта также выросла в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 33,02 гривны, что на 9 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,98 – 28,00 гривны.
- Евро: 33,01 – 33,04 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,02 гривны.
- Евро: покупка – 32,77 гривны, продажа – 33,12 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- В бюджете на 2021 год указано, что среднегодовой курс гривны составит 29,1 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд ожидает лучших результатов курса в этом году – 28,12 гривны за доллар.
- В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики в июле 2019 года прогнозировали, что за доллар украинцам надо будет отдать 28,6 гривны.
- К 2024 году доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Такие данные заложены в сценарии развития экономики от Минэкономики.
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