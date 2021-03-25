Курс валют на 25 березня: долар суттєво подорожчав, а євро теж рухається вгору

На четвер, 25 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 25 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,87 гривні. Це на 14 копійок більше, ніж 24 березня.

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Європейська валюта також виросла в ціні. Відтак євро у четвер оцінили в 32,94 гривні, що на 1 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,91 – 27,93 гривні.

Євро: 33,01 – 33,04 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,72 гривні, продаж – 27,92 гривні.

Євро: купівля – 32,74 гривні, продаж – 33,09 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

за долар. Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.

відносно долара цього року. Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу