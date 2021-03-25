Курс валют на 25 марта: доллар существенно подорожал, а евро тоже движется вверх
На четверг, 25 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 25 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,87 гривны, что на 14 копеек больше, чем во вторник, 24 марта.
Актуально Только 30 тысяч гривен в месяц: "Приватбанк" установил новые лимиты для ФЛП
Европейская валюта также выросла в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 32,94 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,91 – 27,93 гривны.
- Евро: 33,01 – 33,04 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,72 гривны, продажа – 27,92 гривны.
- Евро: покупка – 32,74 гривны, продажа – 33,09 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.
- В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.
Поделиться новостью