"Приватбанк" встановив нові ліміти на перекази по банківській карті фізичної особи-підприємця (ФОП). Так, платежі у понад 30 тисяч гривень в місяць блокуються.

Обмеження діють тільки на Р2Р-поповнення з карток інших банків. Про це повідомили в самому "Приватбанку".

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Під час проведення платежу на "карту-ключ" всередині "Приватбанку" автоматично має підтягнутись розрахунковий рахунок IBAN. Так, відбудеться ідентифікація платника і ліміт застосовуватися не буде.

Довідка. Р2Р-поповнення – грошовий переказ з картки відправника на картку, номер телефону, електронну адресу або розрахунковий рахунок одержувача.

Що відомо про нові обмеження

Ліміт на прийом платежів на "картку-ключ" ФОП почав діяти з 12 березня. Це означає, що фізособи-підприємці тепер не можуть отримати на свій розрахунковий рахунок суму більше ніж 30 тисяч гривень в місяць. При перевищенні ліміту гроші автоматично повертатимуться відправнику.

Мовить не тільки про разовий платіж, а загалом в місяць на "карту-ключ" може надходити не більше ніж 30 тисяч гривень.

Що таке "карта-ключ"? Це карта, яка потрібна людям для здійснення підприємницької діяльності. Вона прив'язана до спеціального розрахункового рахунку, який відкривається в обов'язковому порядку. З її допомогою можна знімати готівку з банкоматів або оплачувати покупки.

Для того, аби здійснити платіж суми, яка є більшою, ніж це передбачає ліміт, необхідно використати повні реквізити, а саме номер розрахункового рахунку IBAN.

Що кажуть в банку

Нові обмеження у банку пов'язують з вимогами фінмоніторингу. За словами бухгалтера Олександра Зарайського, це було необхідно зробити, адже під час зарахування грошей на розрахункові рахунки необхідно зазначати чітке призначення платежу, що не завжди робиться клієнтами.

Нагадуємо, що в терміналах самообслуговування, касі або в "Приват24" при введенні номера карти система автоматично підтягує всі необхідні реквізити для зарахування. Тобто ми подбали про те, щоб платежі здійснювалися максимально комфортно,

– сказав він.

Водночас прессекретар "Приватбанку" Олег Серга наголосив, нові обмеження дійсні лише тоді, якщо у банку немає можливості провести ідентифікацію платників, як того вимагає фінмоніторинг. Тому ліміт в 30 тисяч гривень поширюється не на всі платежі на "карту-ключ".