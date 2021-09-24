Нацбанк різко ослабив долар та євро: курс валют на 24 вересня

На п'ятницю, 24 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 24 вересня, Нацбанк залишив офіційний курс долара США на рівні 26,52 гривні, що на 15 копійок менше ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж суттєво впала в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,08 гривні, що на 20 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,62 – 26,64.

Євро – 31,24 – 31,27.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,53 гривні, продаж – 26,73 гривні.

Євро: купівля – 30,96 гривні, продаж – 31,35 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

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