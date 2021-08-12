Яким буде курс долара до 2024 року
- У 2021 році уряд очікує, що середньорічний курс буде на рівні 28 гривень за долар. А наприкінці року становитиме 28,60 гривні. Зауважимо, що 12 серпня НБУ встановив курс долара на рівні 26,80. Щоб прогноз Мінекономіки справдився, гривня має знецінитися на 6,7%.
Зверніть увагу Фунт сягнув довгоочікуваного максимуму: експерти виділили найкращу тактику для інвесторів
- Наприкінці 2022 року долар коштуватиме 28,70 гривні. При цьому середньорічний курс буде на рівні 28,60 гривні.
- У 2023 році гривня злегка ослабне – наприкінці року очікують курсу у 28,90 гривні. В середньому курс буде на рівні 28,80 гривні.
- Середньорічний курс у 2024 році очікують на рівні 29,20 гривні, а завершить рік гривня з курсом 29,40 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
Динаміка обмінного курсу гривні до долара США визначатиметься ринковими умовами, формуватиметься у плаваючому режимі та характеризуватиметься помірним рівнем девальвації, який, з одного боку, не провокуватиме тиск на внутрішні ціни, з іншого – сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності,
– йдеться у декларації.
Стабільність курсу під час пандемії
У Мінекономіки пояснюють, що у 2020 році, коли лиш почалася пандемія, гривня девальвувала всього на 4,3%. Відносній стабільності сприяли:
- Позитивна динаміка зовнішньої торгівлі;
- Продовження співпраці з міжнародними інвесторами, що сприяло нарощуванню міжнародних резервів на 15%.
Інші прогнози
- Облікову ставку поступово будуть знижувати – до 5,2% у 2024 році.
- Того ж року інфляція сягне 5%, тобто буде в межах свого цільового діапазону.
- У 2024 році Україна також досягне 5% зростання ВВП.
- Водночас знизиться рівень безробіття – до 7,8%.