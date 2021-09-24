Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 24 сентября, Нацбанк оставил официальный курс доллара США на уровне 26,52 гривны, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже существенно упала в цене. Курс евро остановился на уровне 31,08 гривны, что на 20 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,62 – 26,64.

Евро – 31,24 – 31,27.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,53 гривны, продажа – 26,73 гривны.

Евро: покупка – 30,96 гривны, продажа – 31,35 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года – поднимется до 28,60 гривны .

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